Nâng tuổi phục vụ cho sĩ quan CAND để "tận dụng nhân lực nhiều kinh nghiệm"

Quan điểm này được đại biểu Quốc hội Đỗ Huy Khánh (Đồng Nai) đưa ra khi thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, sáng 2/6.

Thống nhất với sự cần thiết ban hành luật, đại biểu tỉnh Đồng Nai cho rằng luật này ra đời sẽ khắc phục nhiều vướng mắc liên quan hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an; tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn...

Bổ sung quy định kéo dài tuổi phục vụ trong trường hợp đặc biệt

Về quy định tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, theo đại biểu Khánh, sẽ có tác động tích cực đối với công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND.

"Quy định này sẽ giúp tận dụng được nguồn nhân lực chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm trong phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, việc nâng hạn tuổi sẽ giúp cân đối, giảm gánh nặng cho quỹ bảo hiểm xã hội", ông Khánh nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Huy Khánh - Đồng Nai (Ảnh: Phạm Thắng).

Liên quan vấn đề này, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể các trường hợp đặc biệt được kéo dài hạn tuổi phục vụ.

Đại biểu Đỗ Huy Khánh phân tích thực tế, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan công an ngoài việc thực hiện theo quy định chung, trong một số trường hợp đặc biệt còn thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước, như tuổi nghỉ hưu của sĩ quan CAND là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội...

Tuy nhiên, Luật Công an nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này nên chưa bảo đảm được sự đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước hiện hành.

"Do đó, việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp với thực tế công tác hiện nay của lực lượng công an", ông Khánh nêu quan điểm.

Theo ông, các trường hợp đặc biệt được kéo dài hạn tuổi phục vụ rất ít và được thực hiện với quy trình, thủ tục xét duyệt rất chặt chẽ, qua nhiều cấp.

Vị đại biểu dẫn chứng thời gian qua, việc kéo dài đối với một số trường hợp đã phát huy rất tích cực trình độ, năng lực ở góc độ sử dụng, cống hiến trí tuệ tầm cỡ chuyên gia đầu ngành.

Vì vậy, đại biểu đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật là trường hợp đặc biệt sĩ quan công an có thể được kéo dài tuổi nghỉ hưu hơn 62 với nam và 60 với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ.

Quy định tiêu chí "thành tích đặc biệt xuất sắc" để thăng cấp tướng

Về thăng cấp bậc hàm tướng trước thời hạn với sĩ quan công an lập thành tích đặc biệt xuất sắc, ông Khánh cho rằng Luật hiện hành chưa quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn "có thành tích đặc biệt xuất sắc", nên khó khăn trong triển khai thực hiện trên thực tế.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, sáng 2/6 (Ảnh: Phạm Thắng).

Để tháo gỡ vướng mắc này, Ban Cán sự Đảng Chính phủ ban hành Quy định 1757 về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn. Tuy nhiên, văn bản này không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên việc luật hóa quy định nêu trên và giao Chính phủ quy định cụ thể là cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch, khả thi, dễ thực hiện.

Ngoài ra, theo đại biểu Khánh, việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng với trường hợp này nhằm ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc và được quy định theo trình tự, thủ tục rất chặt chẽ.

Ví dụ, phải được đánh giá khách quan, toàn diện các mặt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, hiệu quả công tác, những cống hiến và thành tích xuất sắc.

"Theo tôi, không cần thiết phải bổ sung quy định thời gian tối thiểu trong trường hợp Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng khi sĩ quan không còn đủ 3 năm công tác", ông Khánh nêu quan điểm.

Thay vào đó, để bảo đảm việc triển khai thực hiện, ông đề nghị bổ sung quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn "lập thành tích đặc biệt xuất sắc" để đề xuất xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với cấp tướng, đại tá trở xuống ngay trong luật.

Những quy định mang tính nguyên tắc được đại biểu góp ý bổ sung là: Thời điểm đạt thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn xét thăng cấp bậc hàm; thời gian thăng cấp trước hạn không quá 12 tháng; tiếp tục giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn này. Ông Khánh đồng thời đề nghị bổ sung quy định theo hướng "Giao Bộ trưởng Công an quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc".

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào chiều 22/6.