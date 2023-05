Nắng nóng như đổ lửa, biển Cửa Lò đông nghịt người đến hạ nhiệt

Những ngày cuối tháng 5, hàng vạn người dân xứ Nghệ cùng du khách thập phương đổ về bãi biển Cửa Lò để tránh cái nóng như đổ lửa. Tuy mới bắt đầu hè nhưng nhiệt độ tại Nghệ An đã lên tới hơn 40 độ C, có nơi lên hơn 42-44 độ C.

Để hạ nhiệt cho những ngày cuối tuần và mỗi buổi chiều muộn, hàng vạn người dân đổ về bãi biển Cửa Lò để được tận hưởng không khí mát mẻ nơi đây.

Anh Nguyễn Văn Tâm, trú xã Hưng Đông, thành phố Vinh cho biết: "Năm nay nắng nóng gay gắt quá. Những ngày qua, thời tiết mới đầu mùa nhưng nóng đến cháy da. Hôm nay dù không phải là ngày lễ nghỉ, nhưng cả gia đình chúng tôi tìm đến bãi biển Cửa Lò để giải nhiệt, tránh nắng".

Có mặt tại bãi biển Cửa Lò lúc 17 giờ (từ ngày 21-22/5) hàng vạn người đổ ra biển trong vui sướng hòa mình dưới những dòng nước biển trong xanh. Thả mình vào nước biển mát đến tận đáy lòng, tâm hồn dường như sảng khoái hẳn lên.

Dưới cái nắng như đổ lửa, dòng người đổ về bãi biển Cửa Lò ngày một đông để mong được thả mình dưới làn nước mát.

Nhiều du khách mạo hiểm trải nghiệm với mô tô nước bay trên biển. Giá mỗi lần chạy mô tô nước từ 200.000-300.000 đồng/lượt.

Nhiều gia đình đưa bố mẹ già xuống tắm biển giải nhiệt.

Nhiều bạn trẻ thử sức vượt lên những con sóng trắng xóa thỏa thích.

Những ngày này, dù không phải là ngày nghỉ, song người dân khắp nơi đổ về bãi biển Cửa Lò đông nghịt.

Ông Tài Hùng (đội cứu hộ biển Cửa Lò) liên tục phất cờ và thổi còi cảnh báo những du khách bơi ra ngoài khu vực quy định. Ông Hùng nói: "Nếu có người ra xa thì mình phải thổi còi cảnh báo gấp, lỡ có chuyện gì thì sẽ không hay. An toàn là trên hết"..

Bãi biển Cửa Lò khang trang, sạch sẽ hơn sau khi có lệnh dẹp hàng loạt ki ốt, quán dọc bãi tắm này.

Các đội cứu hộ vẫn luôn túc trực trên bãi biển canh gác, khi phát hiện sự cố sẽ kịp thời xử lý.