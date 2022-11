Phóng viên Dân trí đoạt giải Nhì Giải báo chí Cửa Lò

Chiều 25/11, UBND thị xã Cửa Lò, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trao thưởng cho các tác phẩm đạt giải cuộc thi báo chí tuyên truyền, cuộc thi các ca khúc viết về Cửa Lò.

Cuộc thi báo chí viết về chủ đề Du lịch Cửa Lò được phát động từ đầu năm 2020. Do dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội của đất nước và thế giới, trong đó có hoạt động du lịch.

Phóng viên Dân trí (thứ 2 từ trái qua phải) đoạt giải Nhì Giải báo chí Cửa Lò năm 2022 (Ảnh: N.P).

Cửa Lò giải tỏa các ki ốt, nhà nghỉ dọc bãi biển xong trong năm 2022 (Ảnh: N.P).

Để tiếp tục duy trì cuộc thi, Hội Nhà báo Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò thống nhất kéo dài cuộc thi báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò, được thực hiện từ năm 2020, 2021 đến hết tháng 10/2022.

Ngày 25/11, Ban tổ chức cuộc thi chính thức công bố kết quả và trao giải tại thị xã Cửa Lò.

Giải báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò do Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò phát động gồm 5 thể loại: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Các tác phẩm tham gia có nội dung tốt, có tính phát hiện cao, tính lan tỏa mạnh mẽ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; nét mới, cách mới của thị xã trong phát triển du lịch; những vấn đề mới, những mô hình mới trong hoạt động du lịch Cửa Lò và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã, góp phần tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Nghệ An, du lịch Cửa Lò đến với đông đảo công chúng.

Loạt bài "Di dời 220 ki ốt, nhà nghỉ tại biển Cửa Lò" của phóng viên Báo điện tử Dân trí đoạt giải Nhì giải báo chí thị xã Cửa Lò năm 2022 (Ảnh: N.P).

Sau một thời gian phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 134 tác phẩm. Trong đó, thể loại truyền hình có 35 tác phẩm, phát thanh có 2 tác phẩm, báo in có 28 tác phẩm, báo điện tử có 26 tác phẩm và thể loại ảnh báo chí có 43 tác phẩm.

Ban tổ chức đã tiến hành chấm sơ khảo và có 102 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Qua thẩm định của Hội đồng giám khảo, ban tổ chức đã chọn ra 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba và 17 giải Khuyến khích để trao giải, gồm các thể loại phóng sự điều tra, phóng sự ngắn, ký báo chí, ghi chép, bài phản ánh, video clip, phóng sự ảnh, chùm ảnh, emagazine, longform, infographic...

Trong các tác phẩm đoạt Giải báo chí Cửa Lò, phóng viên Nguyễn Duy của Báo điện tử Dân trí đã giành giải Nhì với loạt bài: "Di dời 220 ki ốt, nhà nghỉ tại biển Cửa Lò".

Ông Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chia sẻ: "Thông qua cuộc thi báo chí viết về du lịch cũng như sáng tác các ca khúc viết về Cửa Lò đã góp phần lan tỏa, quảng bá rộng rãi về một Cửa Lò xinh đẹp và thân thiện; một Cửa Lò đang từng ngày đổi mới đến với du khách muôn phương.

Đặc biệt, với những kết quả về lượng khách và doanh thu từ du lịch trong năm 2022 là tiền đề quan trọng để thị xã vững tin thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023".

Năm 2022, thị xã Cửa Lò đón trên 3 triệu lượt khách (Ảnh: N.P).

Năm 2022, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng hoạt động du lịch của Cửa Lò vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng lượng khách đến với Cửa Lò đạt trên 3 triệu lượt, tăng gần 200% kế hoạch đề ra.

Trong đó, khách lưu trú đạt trên 1 triệu lượt, khách nước ngoài hơn 1.000 lượt; doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt hơn 3.200 tỷ đồng.

Năm 2023, Cửa Lò đề ra mục tiêu phấn đấu đón 3,4 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.500 tỷ đồng. Trong đó, thị xã sẽ tập trung nguồn lực quy hoạch khu lâm viên phía đông đường Bình Minh, từng bước xây dựng bãi biển Cửa Lò trở thành một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực Bắc Trung Bộ.