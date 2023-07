Nắng nóng gia tăng diện rộng, Hà Nội 38 độ C

Ngày 6/7, miền Bắc tăng nhiệt diện rộng sau một ngày mưa dông. Những giờ tới, nhiệt độ tại khu vực tăng cao lên ngưỡng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng bao trùm khu vực đồng bằng và trung du, miền núi cũng giảm mưa, nắng ráo.

Tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt trở lại với nhiệt độ cao nhất 37-38 độ C, thời gian có mức nhiệt cao duy trì từ 11h đến 17h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khi di chuyển trên đường nhựa, bê tông, người dân có thể cảm nhận mức nhiệt trên 40 độ C do bề mặt hấp thụ nhiệt.

Cùng lúc, nắng nóng cực kỳ gay gắt tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nền nhiệt trong hôm nay có thể lên tới 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm xuống mức thấp nhất 45%.

Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, có thể duy trì đến giữa tháng 7.

Ảnh hưởng của nắng nóng và độ ẩm thấp, người dân đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, cơ thể người tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.