Nam thanh niên bị phạt 13 triệu đồng vì "làm xiếc" trên xe máy

Ngày 9/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an thị xã Việt Yên đã lập biên bản xử phạt hành chính 13 triệu đồng đối với Nguyễn Văn T. (21 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, T. bị phạt về các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; Ngồi phía sau vòng tay qua người điều khiển để lái xe, gây nguy hiểm; Không có giấy phép lái xe theo quy định.

Hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Theo cơ quan chức năng, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, người ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe.

Vào cuộc xác minh, Công an thị xã Việt Yên xác định người điều khiển xe là Nguyễn Văn T. Ngoài việc bị xử phạt, T. còn bị tạm giữ phương tiện

Công an thị xã Việt Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, không thực hiện các hành vi nguy hiểm gây mất an toàn cho bản thân và người khác.

Nhà chức trách đề nghị người dân nếu phát hiện hành vi vi phạm giao thông, có thể phản ánh tới đường dây nóng của Công an thị xã Việt Yên qua số điện thoại 02043.874.205; trang Zalo Công an thị xã Việt Yên hoặc Fanpage Facebook Công an Việt Yên.