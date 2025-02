Phó công an phường ở Hà Nội bị xử phạt vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Tối 5/2, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với ông N.P.H., Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, về hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

Cụ thể, ông H. vi phạm các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Ngoài việc bị phạt tiền, ông H. bị tạm giữ giấy phép lái xe.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với người được chở trên xe máy do ông H. điều khiển, về hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy với mức phạt 500.000 đồng.

Hình ảnh ông N.P.H. và vợ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị người dân ghi lại, phản ánh đến cơ quan chức năng (Ảnh: Trần Ngọc Quỳnh).

Trước đó, người dân phản ánh qua ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) thông tin, hình ảnh một cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa mặc thường phục, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, khoảng 13h30 ngày 27/1, ông H. đã điều khiển xe máy chở người thân tham gia giao thông tại khu vực phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Công an quận Đống Đa đang xem xét, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của ông N.P.H. theo quy định của ngành Công an nhân dân.