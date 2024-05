Nam thanh niên 19 tuổi chết trong vườn trái cây ở Long An

Sáng 2/5, Công an TP Tân An đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trong vườn thanh long.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường (Ảnh: H.M.)

Khoảng 6h30 cùng ngày, người đàn ông ngụ ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An) đi thăm vườn thanh long ven đường nội bộ xã.

Lúc này, chủ vườn tá hỏa khi phát hiện một nam thanh niên nằm tử vong trong tư thế bị xe máy đè lên người nên trình báo công an.

Nạn nhân được xác định là anh N.T.T. (19 tuổi), có nhà cách hiện trường 1km.

Theo gia đình, khoảng 18h ngày 1/5, T. lái xe máy rời khỏi nhà đi chơi cùng nhóm bạn đến khi phát hiện vụ việc.