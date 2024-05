Nam tài xế bị đâm tại bãi xe ở TPHCM

Ngày 25/5, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ xô xát xảy ra tại một bãi xe ở phường 26, làm một người bị thương.

Khoảng 16h ngày 20/5, người dân sống gần bãi xe 397 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, phát hiện một người đàn ông bị thương, chảy máu ở cổ nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thiếu niên 15 tuổi rời khỏi hiện trường sau khi gây án (Ảnh: Lam Giang).

Theo nhân chứng, nạn nhân là tài xế xe khách. Người này xảy ra mâu thuẫn với một thiếu niên 15 tuổi, làm chành xe (vận chuyển hàng hóa tại bãi xe). Trong lúc xô xát, nam tài xế bị thiếu niên dùng hung khí đâm vào cổ gây thương tích.

Nhận tin báo, Công an phường 26 đến hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an phường 26 đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.