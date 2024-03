Nam sinh viên bị tai nạn tử vong trên đường trở lại TPHCM

Ngày 5/3, Công an TP Tân An đang điều tra vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến một sinh viên tử vong.

Nạn nhân là anh L.N.T.K. (23 tuổi, quê Sóc Trăng), sinh viên một trường đại học tại TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1 (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 21h ngày 4/3, anh K. lái xe máy biển số tỉnh Sóc Trăng trên quốc lộ 1, hướng miền Tây đi TPHCM

Khi đến khu vực trước cổng lăng Nguyễn Huỳnh Đức (TP Tân An), anh K. va chạm với xe máy do ông Đỗ Tấn Tài (58 tuổi, ngụ TP Tân An) cầm lái.

Cú va chạm mạnh khiến anh K. văng xuống đường tử vong tại chỗ, ông Tài bị thương nặng.

Công an TP Tân An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được người thân đưa về quê lo hậu sự.

Theo người thân, anh K. đang trên đường từ quê trở lại TPHCM thì không may xảy ra tai nạn.