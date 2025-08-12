Nam sinh tử vong bất thường trong phòng trọ ở TPHCM

Tối 12/8, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nam sinh tử vong trong phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ).

Cơ quan chức năng có mặt tại khu nhà trọ để khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Lam Giang).

Bước đầu, nạn nhân được xác định là N.B.H. (SN 2003, quê Đồng Tháp), sinh viên một trường đại học ở TPHCM.

Chiều cùng ngày, chủ nhà trọ gõ cửa nhiều lần, nhưng không thấy nam thanh niên trả lời. Nghi có điều chẳng lành, chủ trọ phá khóa vào kiểm tra, sau đó phát hiện nam sinh tử vong trên nền nhà nên báo cơ quan chức năng.

Thời điểm phát hiện, cạnh thi thể nạn nhân có chai chất lỏng nghi là cồn.

Công an phường An Nhơn cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.