Nam sinh lớp 8 dàn dựng bị bắt cóc, tống tiền gia đình

Chiều 30/9, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết về trường hợp một gia đình trình báo việc con trai là học sinh lớp 8 bị bắt cóc, tống tiền.

Theo đó, tối 29/9, sau khi đi chơi ở gia đình một người họ hàng trong thôn về, phát hiện con trai là H. (học sinh lớp 8, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong) không có ở nhà, người thân trong gia đình đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy.

Khoảng 30 phút sau, gia đình nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook lạ thông báo, H. bị bắt cóc, yêu cầu chuyển khoản 50 triệu đồng đến số tài khoản có tên Kiều Công Kiên thì mới thả người. Trao đổi một hồi, "kẻ tống tiền" giảm xuống còn 35 triệu đồng. Tin nhắn còn có nội dung đe dọa: "Nếu báo công an và không chuyển tiền thì con mày không sống nổi đâu".

Gia đình H. đã trình báo Công an huyện Triệu Phong do nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Phong cùng Công an xã Triệu Trạch tập trung điều tra. Sử dụng facebook, lực lượng chức năng yêu cầu tài khoản facebook có hành vi tống tiền chụp ảnh cháu H. xem có an toàn không thì mới chuyển tiền.

Sau đó, tài khoản facebook gửi bức ảnh của H. đang ngồi trong bóng tối.

Từ hình ảnh, lực lượng công an phát hiện H. đang trốn trên trần nhà, ở phần dưới của mái tôn.

Nhận định ban đầu, công an cho rằng nam sinh này vì thiếu tiền chơi game nên đã tự tạo ra vụ bắt cóc, tống tiền gia đình.