Nam hành khách dùng giấy phép lái xe giả đi máy bay

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra giấy tờ tùy thân tại khu vực soi chiếu an ninh, nhân viên an ninh sân bay phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên GPLX của nam hành khách nên dừng thực hiện việc hoàn tất thủ tục an ninh.

Lực lượng an ninh kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách đi máy bay (Ảnh: NQ).

Nam hành khách bị lập biên bản và khai nhận GPLX mua trên mạng với giá 1,3 triệu đồng. Trên GPLX ghi số 560217025601 cấp ngày 5/10/2021, nơi cấp là Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan an ninh sân bay sau đó đã bàn giao vụ việc và tang vật cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo quy định, để được lên máy bay, hành khách phải mang vé đã mua đúng tên mình, cùng giấy tờ có ảnh chính chủ để làm thủ tục an ninh. Các giấy tờ hợp lệ bao gồm: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, thẻ Đảng viên, thẻ ngành, GPLX, giấy xác nhận nhân thân có chứng nhận của công an địa phương…

Liên quan đến GPLX giả, mới đây Công an TP Hà Nội đã triệu tập 44 đối tượng có liên quan đến việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức GPLX xe máy, xe ô tô và hồ sơ kèm theo.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng thường đăng quảng cáo việc làm bằng lái xe trên mạng internet và qua mạng xã hội zalo, facebook và rao bán với nhiều mức giá.