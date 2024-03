Mục đích clip nhóm người mặc đồ TNXP nhảy tại quán karaoke ở Hà Nội

Ngày 21/3, Công an phường Hoàng Liệt đang phối hợp Công an quận Hoàng Mai củng cố hồ sơ, xem xét xử lý vụ nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong nhảy tại quán karaoke.

Theo cơ quan chức năng, sau khi mạng xã hội phản ánh về hình ảnh phản cảm tại karaoke Paris Club-Hud 2 (ở Twin Towers, Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt), Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Đội An ninh Công an quận Hoàng Mai vào cuộc xác minh.

Bài đăng phản ánh trên Facebook (Ảnh: Giang Nam).

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 28/2, chủ quán hát là Ngô Văn Thoại (29 tuổi, quê Nam Định) rủ một số nhân viên của cơ sở làm nội dung liên quan việc nhập ngũ.

Khi đó, quán đã thuê quần áo thanh niên xung phong, mũ tai bèo, ba lô và dàn dựng nội dung như trong clip. Sau đó, clip được đưa lên TikTok với mục đích làm kỷ niệm.

Quá trình làm việc với công an, Thoại thừa nhận hành vi của bản thân là sai và gỡ clip trên mạng xã hội.

Nhà chức trách đang xem xét xử lý chủ cơ sở trên vì vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.