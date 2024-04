Những ngày đầu tháng 4, trên các tuyến đường dân sinh tại buôn Buôn M'liêng và Buôn Dren B (xã Đắk Liêng, huyện Lắk), hàng chục xe tải chở đất nối đuôi nhau cung ứng đất phục vụ thi công tuyến đường ven Hồ Lắk, đoạn quanh điểm du lịch buôn Jun (đường ven Hồ Lắk).

Làm sai quy định vì "không còn cách nào khác"

Dự án đường ven Hồ Lắk do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) huyện Lắk làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Phú Xuyên. Dự án có chiều dài trên 500m với tổng kinh phí 29,9 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2021 đến nay và phải tạm hoãn nhiều lần do nhiều lý do.

Đơn vị thi công cho múc đất tại 2 vị trí chưa được cấp phép (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Phạm Viết Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng, xác nhận cả 2 vị trí đơn vị thi công múc đất đều chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Trong đó, vị trí đất tại Buôn Dren B được quy hoạch mỏ đất nhưng chưa được cấp thẩm quyền cấp phép; mỏ đất tại Buôn M'liêng giáp ranh với rừng do Ban Quản lý rừng, lịch sử, văn hóa, môi trường Hồ Lắk (Ban quản lý rừng Hồ Lắk) quản lý.

Ông Tùng xác nhận việc múc đất "không đúng với quy định", sẽ cho cấp dưới đến hiện trường kiểm tra, làm rõ.

Chính quyền cho múc đất vì không còn cách nào khác (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện BQLDA huyện Lắk cho biết, dự án đường ven Hồ Lắk nhằm bảo vệ khu vực dân cư tại buôn Jun (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) không bị nước hồ Lắk xâm thực vào mùa nước nổi và phục vụ du lịch trên địa bàn huyện.

Dù được triển khai từ 2021, dự án từng gặp vướng trong công tác giải phóng mặt bằng, trùng vào dịp lễ hội cà phê của tỉnh nên hoãn triển khai nhiều lần. Đến đầu năm 2024, dự án bắt đầu được triển khai lại.

Vị đại diện BQLDA huyện Lắk thừa nhận, trên địa bàn huyện chưa có mỏ đất được cấp phép, đó là khó khăn không riêng của huyện mà của toàn tỉnh Đắk Lắk khi thực hiện các dự án.

Tuyến đường ven Hồ Lắk đang được gấp rút thi công để kịp tiến độ trước khi bị nước hồ Lắk xâm thực (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Dự án đang gấp rút được triển khai trong mùa khô, để kịp tiến độ trước tháng 7. Nếu để dự án qua tháng 7, nước hồ Lắk dâng ngập sẽ tiếp tục chậm tiến độ, sẽ bị tỉnh thu hồi vốn. Dù biết đơn vị thi công lấy đất ở địa điểm không đúng quy định nhưng không còn cách nào khác", đại diện BQLDA phân trần.

Một lãnh đạo UBND huyện Lắk mong các cơ quan, đơn vị cảm thông cho huyện trong việc không có mỏ đất thực hiện dự án. Huyện không thể để dự án kéo dài thêm nên đã cho đơn vị thi công múc đất để thực hiện kịp dự án.

Việc này, theo lãnh đạo huyện, nhằm phục vụ nhân dân, du lịch, cho cái chung, không có mục đích cá nhân.

"Tuýt" còi việc múc đất giáp ranh lấn vào rừng

Theo tìm hiểu, khu vực đơn vị thi công múc đất tại Buôn M'liêng có phần diện tích đất nông nghiệp của người dân tiếp giáp với đất rừng đặc dụng tại tiểu khu 1341.

Tại khu vực này, đơn vị thi công vừa san ủi đường để thực hiện một dự án khác, vừa lấy đất để thi công tuyến đường ven Hồ Lắk. Tuy nhiên, đơn vị thi công có thời điểm múc vào đất rừng, bị chủ rừng "tuýt" còi.

Quá trình múc đất, đơn vị thi công từng múc phạm vào đất rừng và bị nhắc nhở (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Nguyễn Đức, Giám đốc Ban quản lý rừng Hồ Lắk cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cùng UBND huyện Lắk, báo cáo về việc đơn vị thi công xâm phạm vào ranh giới đất rừng.

Theo ông Đức, quá trình đơn vị thi công triển khai, Ban quản lý rừng Hồ Lắk cử cán bộ, nhân viên giám sát thường xuyên. Tuy nhiên, do tuyến đường đi vòng dưới chân một số rẫy cà phê, có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa, gây vùi lấp đường nên đơn vị thi công có hạ taluy để tránh sạt lở.

Ông cho biết thêm, việc múc đất hạ taluy dương có xâm phạm vào ranh giới đất rừng do đơn vị quản lý nên đã có nhắc nhở.

Dự án đường ven hồ Lắk có tổng mức đầu tư 29,9 tỷ đồng và từng bị gián đoạn thi công vì nhiều lý do (Ảnh: Thúy Diễm).

Vị đại diện BQLDA huyện Lắk xác nhận có nhận được báo cáo của Ban quản lý rừng Hồ Lắk và đã nhắc nhở, chấn chỉnh đơn vị thi công không được xâm lấn đất rừng.

Đại diện đơn vị thi công là Công ty TNHH Phú Xuyên cho rằng, vị trí đơn vị múc đất tại rẫy cà phê của người dân, đơn vị này có đền bù tiền đất cho dân trên 100 triệu đồng và sẽ cho dừng ngay việc múc đất có lấn vào diện tích rừng.