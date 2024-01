Mưa phùn quay trở lại miền Bắc

Sáng sớm 17/1, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn tiếp diễn ở miền Bắc. Hiện tượng sương mù cũng xuất hiện khiến tầm nhìn xa giảm, độ ẩm trong không khí tăng cao.

Đáng lưu ý, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có dông. Một số nơi ghi nhận lượng mưa 10-30mm/ngày, có nơi trên 50mm.

Người dân đề phòng mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Miền Bắc đang trong giai đoạn thời tiết diễn biến thất thường và tương đối khó chịu do độ ẩm ở mức rất cao, thường xuyên trên 90%. Thời tiết ẩm ướt là điều kiện khiến nhiều loại virus gây bệnh về hô hấp gia tăng, người dân cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Trạng thái này có thể duy trì 1-2 ngày tới, sau đó miền Bắc nắng ráo ngắn ngày rồi lại chuyển mưa dông. Từ ngày 22/1, khu vực khả năng đón đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao nguy cơ xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Hiện tượng mưa phùn, sương mù quay trở lại miền Bắc (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 17/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to; sau có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng Việt Bắc mưa rào, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.