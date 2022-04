Mùa mưa ở TPHCM đến sớm hơn trung bình nhiều năm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên từ chiều tối nay (6/4), khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 mm đến 50 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo chuyên gia, mùa mưa năm nay đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm 15 đến 20 ngày (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo thuộc Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rìa Tây Nam của áp cao cận nhiệt đới có trục ở Nam Trung Bộ tạo nên nhiều nhiễu động gió đông, cùng với các nhiễu động quy mô nhỏ trên biển Đông sẽ tiếp tục gây mưa ở Nam Bộ trong những ngày tới.

"Trong 48h tới, thời tiết Nam Bộ ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất ngày mai khu vực miền Đông 31-34 độ C, miền Tây 30-33 độ C", ông Quyết dự báo.

Những ngày qua khu vực Nam Bộ, TPHCM có mưa rào và dông cục bộ (Ảnh: Ip Thiên).

Bên cạnh đó, khu vực ven biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, An Giang và phía Bắc miền Đông đề phòng có mưa rất to diễn ra cục bộ, cảnh báo trong cơn dông có sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Chuyên gia Lê Đình Quyết cho biết trong những ngày tới 8-11/4, Nam Bộ có khả năng nằm trong trường phân kỳ nên mưa giảm, có mưa rào vài nơi đến rải rác về chiều tối.

Ông Quyết thông tin thêm mùa mưa năm nay đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm 15 đến 20 ngày. Từ nay đến giữa tháng 4, nhiều tỉnh thành Nam Bộ sẽ bắt đầu bước vào mùa mưa. Tổng lượng mưa tại TPHCM dự báo khoảng 1.800-2.000mm.