Mưa lũ đẩy hàng nghìn m3 đất, đá vùi lấp nhiều tuyến đường

Tại Nghệ An, sáng sớm 29/9, một khối lượng đất, đá khổng lồ từ trên núi đổ xuống quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Tân Long, huyện Tân Kỳ.

Ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, cho biết - lượng đất đá sạt lở xuống quốc lộ khoảng 1.000m3.

Do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn xuống đường đã gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 48E. Rất may, sự cố không thiệt hại về người. Sở Giao thông vận tải Nghệ An, lãnh đạo huyện tân Kỳ đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Có 5 hộ dân ở chân núi, nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở phải di dời người và tài sản đi nơi khác.

Trên quốc lộ 7, tại km110+850, đoạn đi qua bản Boong, xã Lạng Khê, Con Cuông, liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá với khối lượng lớn dẫn đến ách tắc giao thông. Hạt quản lý đường bộ Con Cuông đã huy động máy múc, nhân lực để khắc phục kịp thời thông đường.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An, huyện Tân Kỳ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả (Ảnh: N.P).

Máy móc được huy động đến hiện trường, tuy nhiên do lượng đất, đá quá lớn nên chưa thể thông tuyến (Ảnh: N.P).

Trên quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn huyện Con Cuông đang sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: N.D).

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An chỉ đạo khắc phục hậu quả đất đá sạt lở trên tuyến đường 36 (Ảnh: Hiền Hoàng).

Sáng sớm 29/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến các phương tiện qua lại…

Trung tá Lê Bá Thi - Đội trưởng đội CSGT số 3 cho biết, Tổ công tác đã nhanh chóng thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông biết để giảm tốc độ, chú ý an toàn, đồng thời dùng rựa, cuốc, xẻng… cùng người dân dọn dẹp. Mặc dù thời điểm này, trên địa bàn có mưa rất to nhưng tổ công tác không ngại khó khăn đội mưa, rọi đèn pin để dọn dẹp. Đồng thời tổ công tác cử cán bộ hướng dẫn cho phương tiện lưu thông qua tuyến đường này được đảm bảo an toàn.

Nhiều đoạn bị ngập nước khoảng 60cm (Ảnh: Lê Thi).

"Sáng sớm, chúng tôi đã cử tổ công tác xuống hiện trường, cùng nhiều người dân xung quanh để tổ chức dọn dẹp. Phải mất gần 4 giờ đồng hồ, số lượng đất đá, cây cối bị lũ cuốn xuống đường kéo dài hàng trăm mét mới được dọn cơ bản, các phương tiện lưu thông được một chiều", Trung Tá Lê Bá Thi thông tin thêm.

Hiện tại, tổ công tác đang phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn giải quyết ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT không ngại khó khăn đội mưa, rọi đèn pin để dọn đường (Ảnh: Lê Thi).

Được biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ tối qua (28/9) đến sáng nay 29/9, có mưa rất to khiến nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng như: Đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 7A, quốc lộ 48 A…