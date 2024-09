Mưa lớn ở Phú Quốc, nước tràn vào nhà dân lúc nửa đêm

Sáng 18/9, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang phát đi cảnh báo mưa dông, sét và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết ghi nhận một vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông tại một số khu vực như: vùng biển Phú Quốc - Nam Du - An Minh; ven biển từ Hà Tiên - Hòn Đất, Châu Thành, An Biên, An Minh.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang cảnh báo, các khối mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt gây mưa lớn tại TP Phú Quốc.

Mưa lớn kéo dài khiến trung tâm TP Phú Quốc ngập sâu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sáng cùng ngày, nhiều nơi trên địa bàn TP Phú Quốc xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Độ ngập sâu nhất lên đến 70cm. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/h, có nơi trên 60mm/h. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo là cấp 1.

Người dân ở các vùng ngập sâu trên địa bàn TP Phú Quốc ở ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài, Bến Tràm,.... đang khẩn trương di dời đồ đạc. Một số tài sản của người dân như xe máy, nệm,... do không kịp di dời gây thiệt hại nghiêm trọng.

"Mưa từ khuya qua đến sáng nay. Gia đình tôi đang ngủ nước ngập lên phải thức dậy di dời đồ đạc", ông Trần Tiến (ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương) nói.

Theo ông Tiến, nhiều ấp thuộc xã cửa Dương đã ghi nhận mực nước ngập qua gối người dân.

Nước tràn vào nhà dân gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Hồi giữa tháng 7, Phú Quốc cũng đón một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến chính quyền TP này phải sơ tán, cứu hộ hàng chục hộ dân khỏi nơi bị ngập sâu.

Theo cập nhật mới nhất của phóng viên Dân trí, do tình hình thời tiết xấu nên tàu đi Phú Quốc và các đảo khác thuộc tỉnh Kiên Giang tiếp tục tạm ngưng hoạt động. Trên nhiều hội nhóm ở TP Phú Quốc, khách du lịch bắt đầu tìm chỗ lưu trú do bị kẹt lại.