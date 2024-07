Phú Quốc sơ tán người dân khỏi vùng ngập sâu

Ngày 14/7, Công an TP Phú Quốc cho biết đơn vị đã huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện, khẩn trương phối hợp chính quyền địa phương sơ tán, cứu hộ người dân và tài sản bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Một số xã của TP Phú Quốc ngập sâu do mưa lớn kéo dài (Ảnh: Hoàng Đô).

Theo lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do vùng ngập lụt địa hình phức tạp, nước chảy xiết. Sau nhiều giờ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tìm kiếm, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa được nhiều người dân đến nơi an toàn.

Trong số đó có một sản phụ chuyển dạ được đưa đến Trung tâm y tế TP Phú Quốc cấp cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng vận động, sơ tán người dân (Ảnh: Hoàng Đô).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, TP Phú Quốc có mưa lớn kéo dài nhiều ngày, gây ngập lụt cục bộ ở một số địa bàn, trong đó xã Cửa Dương là khu vực ngập sâu nhất.

Lãnh đạo TP Phú Quốc đã chỉ đạo, huy động lực lượng vận động, hỗ trợ người dân vùng ngập sâu di dời đồ đạc tạm thời để tránh thiệt hại về tài sản.

Lực lượng chức năng đưa một sản phụ chuyển dạ đi cấp cứu (Ảnh: Hoàng Đô).

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên một số tỉnh, thành khu vực ven biển có mưa, mưa dông kéo dài nhiều ngày qua.

Riêng TP Phú Quốc sáng 14/7 mưa rất to, lượng nước phổ biến 100-120mm. Trước đó, phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc đã tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu.