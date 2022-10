Mưa lớn ở Nghệ An - Quảng Trị tiếp tục kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay 3/10, ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Ngày 4/10 mưa giảm dần.

Mưa lớn làm nhiều khu vực ở huyện Kỳ Sơn - Nghệ An ngập sâu. Ảnh: N.D.).

Từ hôm nay đến 4/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, có lúc có mưa rào và dông.

Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng kéo dài đến ngày 5/10. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.