Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 8, mưa lớn trong những ngày qua khiến 28 vị trí ta luy âm, ta luy dương trên quốc lộ 16, 48 và 48D, đường tỉnh 543C và 544 bị sạt lở. Trong ảnh là tình trạng sạt lở tại Rú Nguộc, đoạn giáp ranh giữa địa bàn 2 xã Thanh Ngọc và Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An (Ảnh: CTV).