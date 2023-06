Mưa lớn gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường, nhà dân ở tại Cao Bằng

Sáng 27/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ma Thị Huyền Linh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ chiều 22 đến ngày 24/6, trên địa bàn tỉnh có mưa to, một số khu vực mưa rất to, làm xuất hiện lũ nhỏ trên các sông, suối.

Ngoài ra, mưa lớn đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhà ở, thiệt hại công trình giao thông, thủy lợi trong các ngày 24 và 26/6 trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn làm đất đá sạt lở vào nhà dân tại huyện Bảo Lạc (Ảnh: Huyền Linh).

Theo đó, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại các xã như Ca Thành (huyện Nguyên Bình); Bình Dương, Hoàng Tung (huyện Hòa An); Đình Phùng, Sơn Lộ, Hưng Thịnh, Sơn Lập, Khánh Xuân, Xuân Trường (huyện Bảo Lạc).

Mưa lớn không gây thiệt hại về người, nhưng có 31 ngôi nhà bị ảnh hưởng như bị tốc mái, nhà bị đất, đá sạt lở trúng.

Sạt lở đất tại các tuyến đường ở huyện Bảo Lạc (Ảnh: Huyền Linh).

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài còn làm hơn 3 ha diện tích đất nông nghiệp và diện tích đất ruộng bị ngập úng, sạt lở vùi lấp.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua làm các tuyến đường bị sạt lở như quốc Lộ 4A (đoạn Km 74-Km121), sạt lở taluy dương, khối lượng sạt lở hơn 30m3 đất đá.

Quốc lộ 34 bị sạt lở lúc 12h30 ngày 26/6, đá sạt xuống mặt đường, gây tắc đường đoạn xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, khối lượng sạt lở hơn 200m3 đất, đá.

Tại đường tỉnh ĐT215 Nà Han - Sơn Lộ (huyện Bảo Lạc), bị sạt lở ta luy âm, chiều dài khoảng 5m ảnh hưởng đến mặt đường bê tông.

Đất sạt lở vào nhà dân tại huyện Nguyên Bình (Ảnh: Huyền Linh).

Mưa lớn còn khiến 13 tuyến giao thông nông thôn bị sạt lở taluy dương, taluy âm, trong đó huyện Nguyên Bình có 2 tuyến, huyện Bảo Lạc 11 tuyến.

Mưa lớn còn khiến 3 tuyến mương thủy lợi bị sạt lở, đổ gẫy, vùi lấp tại huyện Bảo Lạc.

Ngoài ra, mưa lớn còn khiến điểm trường (sân Trường Tiểu học Ca Thành, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình) xuất hiện vết nứt, sụt lún gây mất an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở tại huyện Nguyên Bình).

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, đối với các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo hót, dọn đất đá, đảm bảo thông tuyến (đoạn tắc đường quốc lộ 34 do đá lở) đã xử lý, thông tuyến lúc 14h30 ngày 26/6.

Mưa lũ tại các sông, suối tại Cao Bằng những ngày qua (Ảnh: Huyền Linh).

Các tuyến giao thông nông thôn bị sạt lở, UBND các cấp đã chỉ đạo tổ chức hót, dọn đất đá, đảm bảo đi lại. Còn các điểm sạt lở lớn, nguy hiểm thì được lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo, hướng dẫn nhân dân, các phương tiện đi lại trên tuyến biết để phòng, tránh.

Các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng (Ảnh: Huyền Linh).

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán 2 hộ dân có nhà nằm tại điểm có nguy cơ cao bị sạt lở đất, đến nơi an toàn.