Mưa đúng giờ tan tầm, đường phố Hà Nội tắc "không lối thoát"

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, khu vực Hà Nội từ chiều nay (10/8) đến 12/8 có mưa to, có nơi mưa rất to kèm gió giật mạnh với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Ghi nhận chiều nay 10/8, trận mưa đúng vào giờ cao điểm buổi chiều khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Để về được nhà, người dân phải vật lộn, nhích từng chút một và có khi đứng chôn chân mấy chục phút trên đường.

Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống đường phố Hà Nội trước giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố nội thành đông nghẹt vào chiều nay (10/8) (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khắp các ngả đường xuất hiện tình trạng ùn tắc, giao thông rối loạn, như ngã tư Nguyễn Chánh - Lê Văn Lương, Trung Kính - Vũ Phạm Hàm… nhiều người chôn chân chờ đợi di chuyển.

Chị Thanh Hà (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết cảnh ùn tắc tại ngã tư đường Trung Kính - Vũ Phạm Hàm bắt đầu diễn ra sau khi trận mưa cuối giờ chiều ngớt. Người dân đổ ra đường về nhà khiến giao thông ùn tắc. Quãng đường từ chỗ làm về nhà chị dài 7km nhưng gần 30 phút trôi qua chị Hà vẫn chưa thoát khỏi điểm ùn tắc.

Ngã tư Trung Kính - Vũ Phạm Hàm giao thông hỗn loạn khi người dân bắt đầu đổ ra đường về nhà khi mưa ngớt (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Để về được nhà, người dân phải vật lộn nhích từng chút một (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Mưa ngớt, giờ tan tầm vừa điểm, dân công sở ùa xuống đường cũng là lúc giao thông Hà Nội quá tải (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đường Nguyễn Chánh giao với Lê Văn Lương cũng trong cảnh ùn tắc tương tự ở cả hai chiều (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khu vực đường Nguyễn Chánh ách tắc cục bộ, dòng phương tiện xếp hàng dài cả 2 chiều (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Phương tiện nhích từng chút một, nối đuôi nhau trên cầu vượt Nguyễn Chánh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trẻ nhỏ mệt mỏi gục sau lưng mẹ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tài xế ngán ngẩm vì mãi chưa tìm được lối thoát (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khu vực đường Láng lúc gần 20h (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đường Nguyễn Khang (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tối muộn, giao thông đường Trung Hòa chưa hề hạ nhiệt (Ảnh: Sơn Nguyễn).