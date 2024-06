Mưa dông trở lại miền Bắc, kéo dài nhiều ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết miền Bắc sẽ bước vào đợt mưa kéo dài từ đêm 14/6 đến sáng 16/6.

Mưa trong những giờ tới tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, sẽ lan rộng ra khu vực đồng bằng trong hai ngày 15-16/6. Tổng lượng mưa trong cả đợt phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng.

Tại Hà Nội, mưa rào và dông có thể xuất hiện sáng sớm và chiều tối 15/6 nhưng lượng không quá lớn. Khu vực có nắng gián đoạn trong ngày với mức nhiệt cao nhất 33-35 độ C, giảm 2 độ C so với một ngày trước. Cảm giác oi nóng vẫn còn nhưng không quá khó chịu.

Đáng lưu ý, từ chiều 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn đợt mưa mới kéo dài đến khoảng ngày 21/6, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa dông trở lại vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 14/6, đề phòng nguy cơ ngập lụt và lũ quét tái diễn tương tự trận mưa xảy ra ngày 10/6 vừa qua (Ảnh: Tour Mạnh).

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục được dự báo xuất hiện dịp cuối tuần, tập trung về chiều và đêm. Chiều 15/6, TPHCM và các tỉnh, thành phố lân cận có thể hứng chịu lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi trên 80mm đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Trung Bộ duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày tới.

Biển Đông có thể đón 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong 3 tháng tới

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6, miền Bắc xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, trong đó có 6 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh dần nên khu vực đã trải qua nhiều trận mưa dông kể từ đầu tháng 5 đến nay.

Đáng chú ý, các trận mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá xảy ra đã gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội và môi trường cho các khu vực kể trên.

Đặc biệt ngày 9/6, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương đã thiết lập lượng mưa ngày lớn nhất trong tháng 6 quan trắc được lần lượt trong các năm 1979, 2001, 1981.

Tháng 7 và tháng 8, cơ quan khí tượng dự báo hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Từ nay đến tháng 9, Biển Đông khả năng đón 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-3 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng này tương đương so với trung bình các năm.

Dự báo thời tiết ngày 15/6 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; vùng núi và trung du mưa vừa, có nơi mưa to hoặc rất to kèm dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 31-34 độ C, đồng bằng có nơi trên 35 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; cao nhất 36-39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 36-39 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, chiều mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.