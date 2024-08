Mưa dông lan rộng khắp miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 12/8, mưa dông đã xuất hiện tại nhiều nơi ở miền Bắc, tập trung tại khu vực vùng núi và trung du.

Từ đêm 12 đến ngày 14/8, mưa lan rộng ra những khu vực khác ở Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 50-100mm. Một số nơi có thể hứng mưa lớn trên 200mm/đợt, tập trung về đêm và sáng, đặc biệt ở khu vực vùng núi.

Những ngày tới, thời tiết chủ đạo ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ là mưa rào kèm dông. Mưa gia tăng nhưng nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất 31-33 độ C, oi nóng vẫn tái diễn về trưa và chiều.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp, khu đô thị khi mưa lớn có thể trút xuống trong thời gian ngắn, tập trung trong không gian hẹp.

Ngoài ra ngày 13/8, Thanh Hóa và Nghệ An cũng được dự báo mưa rào và dông với lượng 10-30mm. Một số nơi mưa trên 50mm, tập trung về chiều tối và đêm.

Mưa dông ở miền Bắc bắt đầu gia tăng ở miền Bắc từ đêm 12/8 (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 13/8 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to; phía nam chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-34 độ C, phía nam 34-37 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.