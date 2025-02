Mưa đá xuất hiện ở Lai Châu và Sơn La

Sáng 27/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) cho biết, khoảng 18h ngày 26/2, trên địa bàn xã xuất hiện mưa đá.

Hình ảnh mưa đá xảy ra tại xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) (Ảnh: Chảo San Sênh).

Cơn mưa đá kéo dài khoảng 20 phút làm 2 hộ dân bị thủng mái nhà, rất may không làm ai bị thương. Kích thước mỗi viên đá khoảng 1cm.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) xác nhận, vào chiều 26/2, một số nơi ở huyện này bất ngờ xảy ra tình trạng mưa đá với cường độ trung bình, kéo dài hơn 10 phút. Tuy nhiên không gây thiệt hại gì đáng kể.

Trước đó, vào chiều 21/2, trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ cũng xảy ra một trận mưa đá sau 3 tháng không có mưa. Tại cửa khẩu Tây Trang, xã Na Ư (huyện Điện Biên), mưa đá dày đặc phủ trắng đường đi và sườn đồi, gây hư hại cho nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh ở miền Bắc suy yếu từ đêm nay. Ngày 27-28/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác vài nơi, trời rét, nhưng đến trưa và chiều hửng nắng.

Những viên đá có kích thước khoảng 1cm (Ảnh: Chảo San Sênh).

Dự báo thời tiết ngày 27/2 tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.