Mưa đá ở Hà Giang và Sơn La gây thiệt hại hoa màu của người dân

Chiều 28/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) cho biết, vào khoảng 18h cùng ngày, trên địa bàn xã Vần Chải và một số xã lân cận xảy ra tình trạng mưa đá.

Có những viên đá bằng đầu ngón tay (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Theo vị lãnh đạo, trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã tàn phá một số hoa màu của người dân. Rất may không có thiệt hại về người.

Mưa đá trắng xóa cả cánh đồng tại Hà Giang (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Một số người dân chia sẻ, mưa đá xảy ra trên diện rộng, kích thước viên đá từ 0,5 đến 0,8cm.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mưa đá bắt đầu từ 13h. Hạt đá to bằng ngón tay, phủ thành lớp trắng xóa trên mặt đất sau khoảng 20 phút.

Mưa đá tàn phá cây cối, hoa màu của người dân (Ảnh: Hoàng Vi).

Huyện Mộc Châu trồng nhiều dâu tây, mận và đang thời kỳ thu hoạch. Mưa đá làm dập cây, hư hại quả. Cơ quan chức năng đang cho người thống kê thiệt hại.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, trên địa bàn toàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cũng xảy ra trận giông lốc kèm mưa đá. Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã tàn phá một số hoa màu của người dân.

Theo lãnh đạo địa phương, trận mưa đá không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Đây là hiện tượng thời tiết khá bất thường.

Người dân mang xô, chậu ra đựng đá (Ảnh: Hoàng Vi).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, miền núi phía Bắc xuất hiện giông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 1.500-5.000m. Những giờ tới, mưa giông sẽ mở rộng xuống đồng bằng Bắc Bộ.

Người dân đề phòng nguy cơ mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng 26-29 độ C, thấp hơn 2 độ C so với một ngày trước.