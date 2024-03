Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Sáng 28/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho biết, vào khoảng 8h cùng ngày, trên địa bàn toàn huyện xảy ra trận giông lốc kèm mưa đá.

Lượng mưa đá lớn rơi vào nhà dân ở Mù Cang Chải (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Theo vị lãnh đạo, trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã tàn phá một số hoa màu của người dân.

"Trận mưa đá không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Đây là hiện tượng thời tiết khá bất thường", lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải chia sẻ thêm.

Mưa đá tàn phá cây cối của người dân (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về trận mưa đá ở huyện Mù Cang Chải, tàn phá hoa màu của nhân dân.

Ngày 28/3, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập gây ra mưa dông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Kích thước mỗi viên đá khoảng 0,5cm (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại Đông Bắc Bộ, mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối. Người dân đề phòng nguy cơ mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng 26-29 độ C, thấp hơn 2 độ C so với một ngày trước.