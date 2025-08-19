Một tháng, đường dây nóng Cục trưởng CSGT nhận hơn 2.600 tin nhắn, cuộc gọi
(Dân trí) - Theo Cục CSGT (C08, Bộ Công an), trong một tháng, riêng số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08, đã tiếp nhận hơn 1.600 tin nhắn phản ánh và hơn 1.000 cuộc điện thoại.
Ngày 19/8, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua thống kê của C08, từ ngày 17/7 đến 17/8, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 2.100 tin nhắn (bao gồm cả tin nhắn tới Fanpage Facebook của C08) và hơn 1.000 cuộc điện thoại đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08.
Theo cảnh sát, các cuộc gọi và tin nhắn trên đều có nội dung phản ánh, góp ý liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông và các mặt công tác của lực lượng CSGT trên toàn quốc.
Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã nhận tổng cộng hơn 1.600 tin nhắn và hơn 1.000 cuộc gọi tới để phản ánh về tình trạng trật tự, an toàn giao thông trên cả nước; số còn lại là tin nhắn tới Fanpage Facebook của C08.
C08 cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã nghiên cứu toàn bộ các tin nhắn, đồng thời chỉ đạo làm rõ, công khai thông tin trên trang Fanpage Cục CSGT và các phương tiện thông tin đại chúng.
Theo Cục CSGT, từ các phản ánh tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình và Fanpage Cục CSGT, lực lượng chức năng đã phản hồi 176 trường hợp vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính; 284 tin phản ánh vi phạm chung chung không cụ thể.
"Đối với 446 tin phản ánh vi phạm cụ thể, có hình ảnh, video… CSGT đã xác minh xử lý cụ thể các vi phạm. Theo đó, CSGT đã kiểm tra, xử lý, lập biên bản 271 trường hợp; 30 trường hợp sau khi kiểm tra, xác minh nhưng không đủ căn cứ xử lý; 145 trường hợp CSGT đang tiếp tục xác minh", vị đại diện C08 nói.
Cục CSGT cho biết, lãnh đạo Cục CSGT và đơn vị này rất cảm ơn sự quan tâm của quần chúng nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản ánh, chia sẻ và đóng góp ý kiến để khắc phục những bất cập, tồn tại trong tổ chức giao thông.
Từ đó xây dựng ý thức thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Trước đó, Cục CSGT phát đi thông báo về việc công khai số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an). Theo Cục CSGT, việc Thiếu tướng Bình công khai số điện thoại nhằm tiếp nhận các thông tin phản ánh về trật tự, an toàn giao thông.
Cụ thể, số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.