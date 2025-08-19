Một tháng, đường dây nóng Cục trưởng CSGT nhận hơn 2.600 tin nhắn, cuộc gọi

Ngày 19/8, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua thống kê của C08, từ ngày 17/7 đến 17/8, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 2.100 tin nhắn (bao gồm cả tin nhắn tới Fanpage Facebook của C08) và hơn 1.000 cuộc điện thoại đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08.

Theo cảnh sát, các cuộc gọi và tin nhắn trên đều có nội dung phản ánh, góp ý liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông và các mặt công tác của lực lượng CSGT trên toàn quốc.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã nhận tổng cộng hơn 1.600 tin nhắn và hơn 1.000 cuộc gọi tới để phản ánh về tình trạng trật tự, an toàn giao thông trên cả nước; số còn lại là tin nhắn tới Fanpage Facebook của C08.

C08 cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã nghiên cứu toàn bộ các tin nhắn, đồng thời chỉ đạo làm rõ, công khai thông tin trên trang Fanpage Cục CSGT và các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Cục CSGT, từ các phản ánh tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình và Fanpage Cục CSGT, lực lượng chức năng đã phản hồi 176 trường hợp vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính; 284 tin phản ánh vi phạm chung chung không cụ thể.

"Đối với 446 tin phản ánh vi phạm cụ thể, có hình ảnh, video… CSGT đã xác minh xử lý cụ thể các vi phạm. Theo đó, CSGT đã kiểm tra, xử lý, lập biên bản 271 trường hợp; 30 trường hợp sau khi kiểm tra, xác minh nhưng không đủ căn cứ xử lý; 145 trường hợp CSGT đang tiếp tục xác minh", vị đại diện C08 nói.

Cục CSGT cho biết, lãnh đạo Cục CSGT và đơn vị này rất cảm ơn sự quan tâm của quần chúng nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản ánh, chia sẻ và đóng góp ý kiến để khắc phục những bất cập, tồn tại trong tổ chức giao thông.

Từ đó xây dựng ý thức thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.