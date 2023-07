Một tháng có gần 600 chuyến bay phải vòng chờ tại Tân Sơn Nhất vì mưa

Cục Hàng không Việt Nam vừa có thông cáo phản hồi kiến nghị của Vietnam Airlines về những khó khăn trong hoạt động hàng không. Kiến nghị được nêu tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Các khó khăn được Vietnam Airlines nêu ra gồm khó xin giờ hạ, cất cánh (slot -"lốt") tại các sân bay nước ngoài, mất "lốt" bay tại London (Anh), khó khăn trong việc xin "lốt" tại Trung Quốc, chỉ cấp 28 "lốt" quốc tế tại 4 sân bay lớn tại Ấn Độ, tình trạng bay chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất....

Lý do bay chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo thống kê của sân bay Tân Sơn Nhất, hiện tại là mùa mưa ở miền Nam. Mưa thường xuyên xuất hiện vào khung giờ chiều, tối. Riêng trong tháng 6 có tới 18 ngày bị ảnh hưởng bởi mưa.

Sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vì lý do này, nhiều chuyến bay đến Tân Sơn Nhất phải bay chờ cho đến khi đảm bảo hạ cánh theo quy định.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết tổng số chuyến phải bay chờ tại Tân Sơn Nhất trong tháng 6 là 571 chuyến, trong đó 561 chuyến là phải bay chờ vì lý do thời tiết. Các chuyến còn lại là do các lý do khác.

Tỷ lệ chuyến bay phải bay chờ là 5% so với tổng số chuyến bay đến. Đặc biệt, ngày 4/6 có 101 chuyến, ngày 28/6 có 86 chuyến và cao nhất là ngày 29/6 có tới 109 chuyến bay phải bay chờ vì lý do thời tiết.

Nguyên nhân mất slot tại Anh

Theo thỏa thuận giữa nhà chức trách hàng không Việt Nam và Anh, các bên có thể chỉ định nhiều hãng bay khai thác, không hạn chế điểm đến. Các hãng được phép khai thác với tần suất 14 chuyến/tuần/chiều.

Trên cơ sở này, Vietnam Airlines đã khai thác 2 đường bay từ Hà Nội/TPHCM đến London từ cuối năm 2011. Đến thời điểm lịch bay hè 2019, Vietnam Airlines khai thác 7 chuyến/tuần trên các đường bay giữa hai nước. Các hãng hàng không của Anh không khai thác đường bay.

Từ lịch bay hè 2022, Bộ GTVT Anh yêu cầu các hãng hàng không phải đảm bảo tỷ lệ khai thác là 70% để có thể giữ slot lịch sử.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vietnam Airlines khó duy trì được tỷ lệ này và đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam đề nghị phía Anh hỗ trợ duy trì "lốt" lịch sử tại sân bay London Heathrow.

Trong năm 2022, Cục Hàng không đã 2 lần gửi thư và đã có buổi làm việc với nhà chức trách hàng không Anh đề nghị hỗ trợ duy trì "lốt" lịch sử cho Vietnam Airlines tại sân bay London Heathrow nhưng không được đáp ứng.

Kết quả, Vietnam Airlines không duy trì được tỷ lệ trên và đã không giữ được "lốt" lịch sử cho lịch bay mùa hè 2023 tại sân bay London Heathrow (7 chuyến/tuần).

Hiện, Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến/tuần trên đường bay Hà Nội - London Heathrow, 2 chuyến/tuần trên đường bay TPHCM - London Heathrow với các "lốt" được cấp mới (không ghi nhận lịch sử cho mùa hè 2024).

Khó giữ slot lịch sử tại Trung Quốc

Theo thống kê của cục Hàng không, Vietnam Airlines đang khai thác 5 đường bay thường lệ từ Hà Nội, TPHCM đi Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu với tổng tần suất 19 chuyến/tuần.

Hãng cũng đang khai thác theo hình thức thuê chuyến thường lệ từ Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Nẵng đến 14 điểm ở Trung Quốc với tổng tần suất 25 chuyến/tuần.

Bên cạnh đó, 7 hãng hàng không Trung Quốc khai thác 10 đường bay từ 9 thành phố của Trung Quốc đến Hà Nội và TPHCM với tổng tần suất 93 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam mới chỉ khai thác được khoảng 25% và các hãng hàng không Trung Quốc đạt khoảng 38% khối lượng so với giai đoạn trước dịch Covid-19 (Năm 2019).

Theo quan điểm của Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động khai thác đến Trung Quốc đang hồi phục ở mức thấp và các hãng Việt Nam đang sử dụng "lốt" lịch sử mà không gặp khó khăn gì từ phía Trung Quốc.

Vấn đề các hãng hàng không Việt Nam đang gặp phải là không duy trì được tỷ lệ sử dụng "lốt" tại các sân bay của Trung Quốc trong lịch bay mùa Hè 2023 để có thể giữ "lốt" lịch sử cho mùa hè 2024.

Để giải quyết vấn đề này, Cục Hàng không cho rằng cần thiết có sự đồng ý của Bộ GTVT cũng như Nhà chức trách hàng không hai nước đối với việc bảo lưu "lốt" lịch sử. Cục sẵn sàng hỗ trợ các hãng trong việc mở rộng hoạt động khai thác, đáp ứng nhu cầu phục hồi du lịch quốc tế đến việt Nam.