Một phụ nữ tạt xăng, xả gas phóng hỏa, 4 cán bộ công an bị thương

Dân trí Bị cưỡng chế nhà, bà H. tạt xăng, nhớt vào lực lượng làm nhiệm vụ và mở khóa bình gas khiến căn nhà bốc cháy. Hỏa hoạn làm 4 cán bộ công an và người thân của bà H. bị thương.

Ngày 8/12, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại căn nhà bị cưỡng chế làm 4 cán bộ công an bị thương.

Theo thông tin từ UBND quận Phú Nhuận, 8h cùng ngày, tổ công tác tiến hành cưỡng chế thi hành án tại nhà 64C và 64/2 Nguyễn Lâm (phường 7) theo Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 11/11/2021 của Chi Cục thi hành án dân sự quận Phú Nhuận.

Cán bộ công an bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu (Ảnh: A.X.).

Tại thời điểm cưỡng chế, trong nhà 64C Nguyễn Lâm có 6 nhân khẩu gồm bà L.T.H.H. (52 tuổi) và 5 thành viên trong gia đình. Lúc tổ công tác thông báo quyết định cưỡng chế, bà H. có hành vi chống đối, không chấp hành và dùng lời lẽ nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Dù đã được nhắc nhở nhưng bà H. vẫn không chấp hành, đồng thời có hành vi dùng nhớt, xăng tạt ra trước nhà, tạt nước sôi vào lực lượng chức năng, đập phá đồ đạc và tự gây thương tích cho bản thân, cố thủ trong nhà.

Trước tình huống này, cảnh sát chữa cháy phải dùng vòi chữa cháy phun vào khu vực có xăng và nhớt để làm giảm bớt lượng xăng và nhớt tránh trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Tuy nhiên, bà H. và người trong nhà tiếp tục mở khóa gas và dùng vật liệu gây nhiệt khiến căn nhà bốc cháy làm 4 cán bộ công an và các thành viên trong gia đình bà H. bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa tất cả những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

Đại diện UBND quận Phú Nhuận cho biết, 3 cán bộ công an đã được kiểm tra sức khỏe và xuất viện, người còn lại đang điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy. Các thành viên trong gia đình bà H. tình hình sức khỏe ổn định, đã làm hồ sơ xuất viện về nhà.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Thuận