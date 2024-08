Một đơn vị không đồng ý tổ chức phố đêm Trung Sơn ở khu thể dục thể thao

Sở Công Thương TPHCM vừa trình UBND thành phố đề án tổ chức thí điểm phố đêm Trung Sơn, gắn với phát triển du lịch tại huyện Bình Chánh. Phố đêm dự kiến sẽ hoạt động từ 18h đến 24h hàng ngày, trải dài trong khu dân cư Trung Sơn, men theo rạch Ông Lớn, một nhánh nhỏ của sông Sài Gòn.

Đề án đã qua quá trình phản biện xã hội, lấy ý kiến từ cộng đồng dân cư trong khu vực và nhận được sự đồng thuận. Huyện Bình Chánh cũng đã tiếp thu các ý kiến từ sở, ngành để điều chỉnh phù hợp.

Phố đêm Trung Sơn dự kiến sẽ nằm bên rạch Ông Lớn (Ảnh: Nam Anh).

Sở Công Thương đã trình UBND TPHCM xem xét, chấp thuận chủ trương triển khai đề án. Qua nhiều lần góp ý, các sở, ngành và đơn vị liên quan đều thống nhất với việc tổ chức thí điểm phố đêm Trung Sơn, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa được đồng thuận.

Cụ thể, Công ty xây dựng thương mại Trung Sơn không đồng ý với việc tổ chức các hoạt động kinh tế ban đêm trong phạm vi trung tâm thể dục thể thao. Công trình này đã được UBND thành phố cho phép giữ nguyên hiện trạng để phục vụ thể dục thể thao cho người dân.

Ngoài các hàng quán hiện hữu, khu Trung Sơn cũng nổi tiếng với hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ (Ảnh: Nam Anh).

Do đó, Sở Công Thương đề nghị UBND huyện Bình Chánh làm rõ pháp lý của trung tâm thể dục thể thao để thống nhất chủ trương triển khai đề án, tránh mâu thuẫn và tranh chấp lợi ích.

Huyện Bình Chánh cũng chịu trách nhiệm tổ chức thí điểm phố đêm Trung Sơn đúng quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác thu phí và quản lý tài chính cần được thực hiện đúng quy định.

Chính quyền huyện Bình Chánh cũng sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, không để phát sinh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong thời gian phố đêm hoạt động.