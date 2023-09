Mỗi người trẻ phải nêu cao tinh thần khát vọng cống hiến

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các đại biểu ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao vai trò của các cấp Đoàn Thanh niên trong phối hợp triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Dưới sự giáo dục và định hướng của tổ chức đoàn, thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện ở những nơi khó khăn, gian khổ.

Đoàn thanh niên đã tích cực phối hợp lực lượng Công an triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ như: đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật…

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị thời gian tới lực lượng Công an cùng Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng.

Chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên không gian mạng.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nguyễn Minh Triết cho biết, nhiệm vụ trọng tâm được Trung ương Đoàn đề ra trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên.

Mỗi người trẻ phải quyết tâm thực hiện phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu", nêu cao tinh thần "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên" và tích cực đẩy lùi các thông tin tiêu cực.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nguyễn Minh Triết

Các tổ chức Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tại các địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, 64 mô hình, đoàn viên, thanh niên tham dự là 64 câu chuyện đầy sinh động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, hiểm nguy đóng góp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Mỗi bạn đến từ những địa phương khác nhau, từ những vị trí công tác rất khác nhau; tuy hoàn cảnh, điều kiện sống, lao động, học tập khác nhau nhưng đều chung một trái tim cháy bỏng đam mê, nhiệt huyết, khát vọng sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông Triết nhấn mạnh.

64 mô hình, đoàn viên, thanh niên được biểu dương tại hội nghị

Hội nghị cũng nêu ra một số kết quả nổi bật được thực hiện gồm: xây dựng gần 19.400 mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện; tổ chức hơn 20.000 câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật; thành lập và duy trì gần 17.000 câu lạc bộ "Thắp sáng niềm tin" với trên 65.000 bạn trẻ tham gia.

Dịp này, Ban tổ chức tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 32 tập thể và 32 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phòng trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018-2023.