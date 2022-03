Mộ cụ ông 85 tuổi ở Hà Nội mới an táng bị đập phá, đào xới

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc (Ảnh: Hoàng Đạt).

Ngày 15/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Tạ Quang Thái - Bí thư xã Mê Linh (Mê Linh, Hà Nội) cho biết - hiện Công an xã Mê Linh đang phối hợp với Công an huyện Mê Linh vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc mộ ông Nguyễn Nghĩa T. (85 tuổi, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) bị đào bới sau vài ngày được an táng.

Theo ông Thái, ông T. qua đời vào ngày 23/2. Ngày 24/2, gia đình đưa ông T. đi hỏa táng và an táng. Sau khi gia đình lo hậu sự cho ông được 3-4 hôm thì phát hiện ngôi mộ của cụ ông bị đập phá.

Người nhà ông T. đã báo cho cơ quan chức năng.

Bát hương tại phần mộ ông T. bị đập phá (Ảnh: Hoàng Đạt).

Thông tin từ người nhà ông T. cho biết, sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xong, gia đình đã chôn cất sửa sang lại phần mộ.

Phần mộ ông T. bị kẻ xấu đập phá (Ảnh: Hoàng Đạt).

"Sau khi nhận được đơn trình báo của người nhà, UBND xã đã giao cho Công an xã phối hợp cùng với Công an huyện Mê Linh vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Tại địa phương, ông T. không có mâu thuẫn với hàng xóm", ông Thái nói thêm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.