Miễn lệ phí việc bổ sung "nơi sinh" vào bị chú hộ chiếu

Giải đáp thắc mắc của người dân về những trường hợp sẽ được bổ sung bị chú "nơi sinh" trong hộ chiếu, Bộ Công an vừa cho biết, thời gian qua một số nước tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi "nơi sinh".

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu mới nhập cảnh vào các nước Đức, Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Mỹ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ in bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị.

Bộ Công an sẽ bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân khi công dân có đề nghị. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đối với công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị bị chú thông tin "nơi sinh" thực hiện như sau:

Trường hợp công dân xuất trình hộ chiếu cấp trong nước, công dân cần nộp tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu TK01), mục "đề nghị" ghi rõ nội dung "bị chú nơi sinh vào hộ chiếu" (không cần dán ảnh) và kèm theo hộ chiếu mẫu mới đã được cấp.

Trường hợp công dân xuất trình hộ chiếu do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, ngoài các giấy tờ nêu trên, công dân phải nộp thêm giấy tờ chứng minh nơi sinh của mình như giấy khai sinh, hộ chiếu mẫu cũ....

Thời hạn giải quyết là 2 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 5 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với công dân chưa được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị cấp hộ chiếu kèm bị chú thông tin "nơi sinh", thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, tuy nhiên tại mục nội dung đề nghị (trong tờ khai cấp hộ chiếu) ghi rõ "cấp hộ chiếu và bị chú nơi sinh".

"Miễn lệ phí đối với việc bị chú nơi sinh vào hộ chiếu"- Bộ Công an cho hay.

Công an sẽ ghi thêm "nơi sinh" vào bị chú ở trang 4 của hộ chiếu mẫu mới (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, so với hộ chiếu mẫu cũ, hộ chiếu mẫu mới được sản xuất, in ấn bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn và chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Về vấn đề hộ chiếu mới không có thông tin nơi sinh, Bộ Công an cho biết, theo quy định của ICAO, các thông tin khác như nơi sinh tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc phải có.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 6, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, các thông tin trên hộ chiếu không có nơi sinh. Trên cơ sở luật này, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73, trong đó mẫu hộ chiếu mới ban hành không có thông tin nơi sinh.

Về vấn đề một số nước châu Âu thông báo từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng của các nước và xác định đây là vấn đề mang tính kỹ thuật, hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của các nước sở tại.

Do đó, để giải quyết vấn đề này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi làm thủ tục xin thị thực vào các nước trong khu vực Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu, Bộ Công an đã thống nhất với Bộ Ngoại giao trước mắt tiến hành bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân khi công dân có đề nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, về lâu dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu mới, bổ sung mục "nơi sinh" và đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về việc này.