Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ, mưa phùn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/4, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 13/4, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội đang trải qua giai đoạn nồm ẩm kéo dài, với độ ẩm không khí tăng cao, kèm theo mưa phùn, sương mù.

Bên cạnh những trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như mưa phùn khiến di chuyển khó khăn, giao thông ùn tắc, sương mù khiến nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao... thời tiết nồm ẩm còn gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà người dân khó có thể lường trước.

Để đối phó với kiểu thời tiết nồm ẩm dẫn tới nấm mốc, người dân cần lưu ý thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, nhất là các khu vực dễ bị đọng nước vì đây là khu vực tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển rất mạnh. Ngoài ra, người dân cũng có thể sử dụng các thiết bị lọc không khí, hút ẩm, máy điều hòa, thậm chí là máy sưởi.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay, 13/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.