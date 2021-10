Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, mùa Đông năm nay đến sớm

Dân trí Dự báo, cuối tuần này miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Chuyên gia thời tiết cho biết, dự báo mùa Đông năm nay sẽ lạnh hơn năm 2020 và rét đậm, rét hại đến sớm hơn.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, khoảng ngày 10-11/10, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ. Khả năng bộ phận không khí lạnh này sẽ tương tác với cơn áp thấp nhiệt đới/bão sắp vào Biển Đông, chính vì vậy làm cho diễn biến cơn áp thấp nhiệt đới/bão bão này phức tạp hơn.

Ngoài ra, theo ông Năng, trong tháng 10/2021 sẽ có 2 - 3 đợt không khí lạnh tăng cường, làm nền nhiệt trung bình ban ngày ở Bắc Bộ xuống dưới 25 độ C.

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho biết thêm, nhận định mới nhất về mùa Đông năm nay cho thấy, sẽ lạnh hơn năm 2020 và rét đậm, rét hại có thể xuất hiện sớm hơn (trước ngày 25/12, trong khi trung bình nhiều năm thường sau ngày 25/12). Trong đó, tháng 1/2022 sẽ có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại diện rộng từ 4-6 ngày.

Mùa Đông năm nay được dự báo sẽ đến sớm hơn năm 2020. (Ảnh: Toàn Vũ).

Nói về những thay đổi thời tiết trong những ngày tới trên cả nước, ông Năng thông tin, mặc dù chưa chịu tác động trực tiếp của bão hay không khí lạnh, nhưng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, nên từ ngày 5-7/10 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to

Đối với khu vực Hà Nội, từ đêm 3-11/10, có mưa rào và giông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 4-6/10 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 11-13/10, Hà Nội có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Dương