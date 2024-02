Miền Bắc rét đỉnh điểm, Hà Nội lạnh 12 độ C

Ngày 27/2, không khí lạnh tăng cường chi phối toàn bộ thời tiết miền Bắc, đồng thời mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ trong những giờ tới. Gió đông bắc trên đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Tại Đông Bắc Bộ, khu vực duy trì rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 11-13 độ C, vùng núi rét hại cả ngày khi nhiệt độ xuống ngưỡng 8-11 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 7 độ C.

So với một ngày trước, nền nhiệt giảm trung bình 2-3 độ C, mức cao nhất không quá 16 độ C. Đồng thời, mưa nhỏ gia tăng khiến giá rét bao trùm. Rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét. Mức nhiệt thấp phổ biến 13-16 độ C. Riêng một số nơi như Lai Châu và Điện Biên, trời vẫn hửng nắng về trưa và chiều, nền nhiệt ban ngày duy trì mức cao 24-27 độ C.

Rét buốt gia tăng ở miền Bắc khi khu vực đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Mẫn Nhi).

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết mặc dù không khí lạnh chỉ có cường độ trung bình, Đông Bắc Bộ vẫn hứng rét đậm, rét hại. Nguyên nhân là khu vực chịu thêm tác động của dòng xiết trong đới gió tây trên độ cao 5.000m.

Tình trạng trên sẽ kéo dài đến hết hôm nay. Ngày 28-29/2, nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc có thể tăng dần lên ngưỡng trên dưới 20 độ C, thời tiết vẫn lạnh.

Đáng lưu ý, từ khoảng đêm 29/2 sang ngày 1/3, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới. Vì vậy vào cuối tuần này và đầu tuần tới, khu vực tái diễn tình trạng rét đậm diện rộng.

Ông Hòa cho biết trong vòng hơn 30 năm qua, số đợt rét đậm ở miền Bắc xảy ra trong nửa cuối tháng 2 chiếm tần suất 40%. Do đó, đây không phải hiện tượng bất thường.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại một số địa phương trong 5 ngày tới (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Dự báo thời tiết ngày 27/2 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 14-16 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi về đêm và sáng, riêng Điện Biên và Lai Châu trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C, vùng núi 8-11 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 14-17 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa nhỏ, trời rét; phía nam mưa rào rải rác, trời lạnh về đêm và sáng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 15-18 độ C, phía nam 19-22 độ C; cao nhất phía bắc 17-20 độ C, phía nam 22-25 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía bắc 26-29 độ C, phía nam 29-31 độ C.

- Tây Nguyên: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng; riêng Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.