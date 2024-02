Miền Bắc mưa dầm, rét buốt gia tăng

Ngày 24/2, không khí lạnh lệch đông lấn sâu vào đất liền, tiếp tục gây ra tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn ở Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ C so với một ngày trước, khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Nhiệt độ thấp nhất trong hôm nay ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Cùng với đó, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ ở miền Bắc kéo dài nhiều ngày tới. Đến khoảng ngày 27/2, không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây giảm nhiệt cho khu vực.

Trên biển, phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7. Sóng cao 1-2,5m. Vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-4m, biển động.

Tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn ở Đông Bắc Bộ được dự báo kéo dài nhiều ngày tới (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 24/2 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa nhỏ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên, Lai Châu mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 17-20 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa rải rác, phía nam mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất phía bắc 22-25 độ C, phía nam 25-27 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 34-36 độ C.