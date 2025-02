Miền Bắc nồm ẩm trước khi đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, sáng sớm 1/3, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi, đến trưa và chiều trời hửng nắng.

Trạng thái thời tiết nêu trên còn duy trì đến ngày 4/3. Trong khoảng thời gian này, thời tiết Hà Nội tương đối ấm áp, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm khoảng 19-20 độ C, trưa và chiều khoảng 26-28 độ C.

Tuy nhiên, những ngày này độ ẩm trong không khí luôn ở mức cao gây ra hiện tượng nồm ẩm ở Hà Nội và nhiều nơi khác.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, khoảng đêm 4-5/3, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại miền Bắc và tiếp tục được bổ sung mạnh hơn vào ngày 6-7/3.

Hà Nội những ngày tới đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 1/3 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.