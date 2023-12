Miền Bắc nắng ấm, Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 29/12, miền Bắc tiếp tục nắng ấm. Hiện tượng sương mù vẫn tiếp diễn vào sáng sớm, độ ẩm tăng khiến tình trạng ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng.

Tại Hà Nội, người dân trải qua ngày thứ 3 của đợt ô nhiễm không khí mới. Chỉ số AQI trong những giờ tới tiếp tục ở ngưỡng cao, có nơi trên 200 đơn vị, ngưỡng rất có hại cho cơ thể con người.

Trạng thái này có thể kéo dài liên tục từ nay đến khoảng ngày 2/1/2024. Người dân miền Bắc đón Tết Dương lịch với thời tiết thuận lợi, nắng ráo, chỉ rét về đêm và sáng sớm.

Khoảng ngày 3-4/1/2024, một đợt không khí lạnh yếu có thể tác động gây giảm nhiệt nhẹ cho khu vực. Lúc này, chất lượng không khí mới có khả năng được cải thiện.

Tại Trung Bộ, mưa dông vẫn duy trì từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với lượng 10-30mm. Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, khu vực này có xác suất xảy ra mưa dông khoảng 70-80%.

Không khí lạnh suy yếu kèm chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm khiến chất lượng không khí ở Hà Nội suy giảm nghiêm trọng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 29/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 11-14 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 17-20 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào, cục bộ mưa to và dông; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; phía nam 23-26 độ C; cao nhất phía bắc 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.