Miền Bắc nắng ấm cả tuần trước khi rét đậm

Ngày 11/12, thời tiết miền Bắc có sương mù rải rác kèm theo mưa nhỏ xuất hiện vào sáng sớm. Hiện tượng này xảy ra khi khối không khí lạnh đã hoàn toàn suy yếu, thay thế bằng gió đông nam mang hơi ẩm từ biển vào đất liền.

Ban ngày, nền nhiệt tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ chạm ngưỡng 26-28 độ C, xuống thấp ở mức 22-24 độ C về tối và đêm. Người dân tiếp tục cảm thấy ấm lên rõ rệt cả ngày và đêm, nhiều thời điểm oi nóng.

Mức chênh lệch nhiệt độ được thu hẹp nhưng ô nhiễm không khí tại Hà Nội vẫn ở mức báo động, chỉ giảm về trưa và chiều khi trời hửng nắng.

Sau mỗi đợt không khí lạnh suy yếu, ô nhiễm không khí lại gia tăng tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tình trạng trên kéo dài cả tuần tới ở miền Bắc. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh có thể tràn về khiến khu vực chuyển rét, nhiều nơi rét đậm.

Trang Accuweather dự báo từ đêm 16/12, nền nhiệt tại Hà Nội giảm nhanh xuống ngưỡng 13 độ C. Sau đó, khu vực xuất hiện mưa nhỏ và mức nhiệt trong ngày 17/12 chỉ ở ngưỡng 10-13 độ C.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là đợt rét đậm diện rộng đầu tiên tại miền Bắc kể từ đầu mùa. Dù vậy, đây là dự báo xa và cơ quan khí tượng vẫn đang theo dõi diễn biến của đợt không khí lạnh này.

Bản đồ dự báo xa của cơ quan khí tượng cho thấy Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể từ ngày 17/12 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 11/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, ngày nắng. Sáng sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng Tây Bắc 29-32 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Sáng sớm mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.