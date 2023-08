Miền Bắc mưa lớn diện rộng từ đêm 18/8

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay (ngày 18/8), trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tình trạng oi nóng gia tăng và mở rộng hơn so với một ngày trước, tập trung từ 12h đến 16h.

Tại Tây Bắc Bộ, thời tiết dễ chịu hơn nhưng nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động 33-35 độ C.

Đáng lưu ý, từ tối nay, mưa dông khả năng xuất hiện tại miền Bắc. Từ đêm 18 đến đêm 19/8, tổng lượng mưa tại khu vực lên tới 40-70mm, có nơi trên 150mm. Người dân đề phòng các cơn mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập lụt đô thị.

Đồng thời, chuyên gia đặc biệt cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi khi hứng mưa to. Cùng với đó, mưa xuất hiện sau thời điểm có nắng nóng trong ngày nên có thể đi kèm với dông, lốc, sét, và gió giật mạnh.

Cùng lúc, nắng nóng vẫn lan rộng ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận khi nhiệt độ cao nhất trong những giờ tới phổ biến 35-37 độ C. Một số nơi có thể nắng nóng cực kỳ gay gắt trên 38 độ C. Thời tiết nóng bức, khó chịu kéo dài từ 11h đến 17h.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, tình trạng mưa rào kèm dông có thể xuất hiện vào chiều nay. Đến ngày 19/8, hai khu vực trên khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng, tập trung về chiều và tối.

Chuyên gia khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở quay trở lại nhiều khu vực miền núi phía Bắc khi hứng mưa lớn vào đêm 18/8.

Trước dự báo mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đơn vị chức năng các địa phương thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian vừa qua.

Cùng với đó, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trên biển, mưa rào và dông xuất hiện trên vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực phía nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan.

Trong khi đó, gió mùa Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8 trên vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động.