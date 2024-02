Nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Ngày 21/2, kiểu thời tiết khó chịu tiếp diễn ở miền Bắc khi mưa phùn và sương mù vẫn xuất hiện sáng sớm. Buổi sáng, nền nhiệt thấp nhất trong ngưỡng 21-23 độ C và tăng cao lên mức 29-32 độ C vào đầu giờ chiều.

Độ ẩm cũng tăng cao trên 90% khiến tình trạng nồm ẩm tiếp tục. Đồng thời, chất lượng không khí ở nhiều khu vực đô thị trong đó có Hà Nội diễn biến xấu, chỉ số AQI trong ngưỡng có hại cho sức khỏe con người.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại Tây Bắc Bộ, một số nơi có thể ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ C trong hôm nay. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm 8-10 độ C, trời lạnh về đêm nhưng oi nóng ban ngày.

Tình trạng oi nóng ở miền Bắc được dự báo kéo dài đến hết ngày 22/2. Từ ngày 23/2, không khí lạnh tác động khiến khu vực giảm nhiệt nhưng không quá rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Sau đó đến khoảng ngày 26/2, không khí lạnh được tăng cường khiến nền nhiệt tiếp tục giảm thấp và chuyển trạng thái rét khô. Lúc này, nồm ẩm mới có thể chấm dứt.

Hà Nội đang trong giai đoạn có thời tiết tương đối khó chịu với nồm ẩm, mưa phùn và sương mù buổi sáng, trưa và chiều oi nóng (Ảnh: Tố Linh).

Trong khi đó, nắng nóng tiếp diễn ở Nam Bộ. Một số khu vực như Biên Hòa (Đồng Nai) ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên đến 37 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo hiện tượng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần vào các ngày cuối tuần, độ mặn tại hầu hết các trạm ở mức lớn hơn so với độ mặn cao nhất tháng 2/2023.

Dự báo thời tiết ngày 21/2 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa phùn và sương mù rải rác vào sáng. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ. Riêng đồng bằng và ven biển có mưa phùn. Trời nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng vùng núi 29-32 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 30-33 độ C, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C.