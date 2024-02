Miền Bắc chuyển lạnh, mưa nhỏ dài ngày

Ngày 23/2, không khí lạnh chi phối toàn bộ thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ tại nhiều nơi thấp hơn 5-7 độ C so với một ngày trước.

Tại Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi 15-17 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Đồng thời, mưa nhỏ tiếp diễn ở miền Bắc trong hôm nay và kéo dài đến hết ngày 24/2. Sau đó, khu vực bước vào giai đoạn mưa phùn và sương mù sáng sớm, duy trì đến hết tuần sau.

Trang Accuweather dự báo thời tiết chủ đạo tại Hà Nội trong 5 ngày tới là mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây và âm u. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, cao nhất không quá 22 độ C, trời lạnh.

Tại Tây Bắc, thời tiết vẫn hửng nắng về trưa và chiều, đồng thời nền nhiệt ở mức cao nhất 26-29 độ C. Không khí lạnh lệch đông nên không tác động nhiều đến khu vực này.

Miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông, kèm theo nền nhiệt giảm (Ảnh: Vân Hương).

Ngày 23-24/2, Bắc Trung Bộ cũng có mưa, cục bộ mưa rào và dông. Người dân đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trên biển, phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 7. Sóng biển cao 1-2,5m. Vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 23/2 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa nhỏ rải rác, riêng Tây Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, riêng phía bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 23-26 độ C, phía nam 27-30 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.