Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, cuối tuần trời rét

Dân trí Vừa kết thúc đợt mưa rét ngắn ngày, miền Bắc lại chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh tăng cường nữa. Dự báo, cuối tuần này, Bắc Bộ trời rét chuyển rét.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng với mưa, nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) trời đã rét. Trong 1-2 ngày tới, tại khu vực này không khí lạnh sẽ dần suy yếu, tình trạng rét không còn, chủ yếu lạnh về đêm và sáng sớm.

"Theo dự báo của chúng tôi, tại Bắc Bộ khoảng từ đêm 20/10, lại có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa khiến nhiệt độ lại giảm trở lại. Khả năng từ đêm 21/10 đến ngày 23/10, Bắc Bộ trời rét chuyển rét", ông Thành nói thêm.

Về tình hình mưa lũ ở khu vực miền Trung, ông Thành cho biết, từ 19h ngày 15/10 đến 19h ngày 18/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-600 mm, có nơi trên 700 mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Kon Tum có tổng lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm; Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên sáng nay (19/10), ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, giông, lốc, sét: Cấp 1.

Nguyễn Dương