Sa Pa lạnh 11 độ C, rét nhất từ đầu Đông tới nay

Do được xác định vùng xanh nên thị xã du lịch Sa Pa (Lào Cai) đang chuẩn bị các điều kiện đón du khách tới thăm và tổ chức Lễ hội tuyết Sa Pa vào cuối tháng 12/2021.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn về nên sáng sớm ngày hôm nay (18/10) nhiệt độ nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đột ngột giảm thấp, trong đó vùng núi Sa Pa 11,4 độ C lạnh nhất từ đầu Đông tới nay.

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, vào hồi 7h ngày 18/10, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi trong tỉnh giảm thấp, trong đó thành phố Lào Cai giảm xuống mức 20,5 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) 20,1 độ C; vùng núi huyện Bắc Hà 15 độ C; thị xã du lịch Sa Pa rét hại 11,4 độ C.

Sáng nay (18/10) thị xã du lịch Sa Pa nhiệt độ giảm thấp xuống còn 11,4 độ C.

Dự báo ngày và đêm 18/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai suy yếu, nhiệt độ các khu vực gia tăng trở lại. Đêm 18/10, vùng thấp nhiệt độ phổ biến từ 20 - 22 độ C; còn vùng cao trong khoảng 15 - 17 độ C. Thị xã du lịch Sa Pa vẫn rét hại ở mức nhiệt độ từ 12 - 14 độ C.

Trước tình hình thời tiết đột ngột chuyển mùa giá lạnh, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân chủ động phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi để giảm thiệt hại do rét hại gây ra.

