Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (14/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ không mưa, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Miền Bắc không mưa, trời tiếp tục rét đậm. (Ảnh: Hữu Nghị).

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay không mưa, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.