Miền Bắc hơn 4 độ C, mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 17/12, nhiệt độ vùng núi phía Bắc tiếp tục xuống thấp. Trong đó, mức nhiệt thấp nhất đo được tại Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu là 4,7 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Các điểm cao khác như Cò Nòi (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai) sáng nay rét 6 độ C.

Còn tại Hà Nội, trạm quan trắc huyện Ba Vì ghi nhận mức nhiệt 11 độ C, là mức thấp nhất từ đầu mùa đông; tại trạm Hà Đông là 13 độ C, Sơn Tây 14 độ C.

Mặc dù nhiệt độ ban đêm xuống thấp, trời rét nhưng đến sáng trời dần hửng nắng, nền nhiệt tăng nhanh.

Cũng trong sáng nay, nhiều khu vực vùng núi phía Bắc ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C.

Trong đó, Pha Đin (Điện Biên), Yên Châu, Mộc Châu (Sơn La), Đồng Văn (Hà Giang), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức 8 độ C. Các địa phương như Trùng Khánh (Cao Bằng), Minh Đài (Phú Thọ), Mù Cang Chải (Yên Bái) rét 9 độ C.

Nhà thờ đá Sa Pa trong giá rét, sương mờ (Ảnh: Tố Linh).

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 18/12, miền Bắc không mưa, ban ngày trời ấm áp với nhiệt độ cao nhất 24 độ C, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất 14 độ C, trời rét.

Tại Hà Nội, từ ngày 18 đến 19/12, nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất 22 độ C, thấp nhất 13 độ C; mức nhiệt giữa ngày và đêm chênh nhau lớn, có thời điểm lên đến 10 độ C.

Ngày 20-21/12, dự báo nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tăng nhẹ trở lại, cao nhất 23 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lại giảm xuống ngưỡng 11-12 độ C, ban đêm trời rét sâu.

Ngưỡng nhiệt độ này duy trì tại Hà Nội trong các ngày 22-23/12, trời không mưa.

Từ 24 đến 26/12, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dự báo giảm dần từ ngưỡng 21 độ C xuống 19 độ C, nhiệt độ thấp nhất dao động 13-14 độ C. Trong đó, ngày 24/12, tại Hà Nội có mưa nhỏ.

Nhận định thời tiết từ đêm 17/12 đến ngày lễ Noel 25/12, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, phía Bắc trời rét. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.