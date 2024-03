Miền Bắc duy trì nắng ấm trước khi đón không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 6/3, nắng nóng xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ giảm nhiệt xuống ngưỡng 30 độ C.

Tại miền Bắc, thời tiết tiếp diễn tình trạng mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Lớp sương mù dày kèm theo bụi bẩn trong không khí khiến tầm nhìn xa có thể giảm xuống dưới 1km, Hà Nội tiếp tục ô nhiễm không khí ở mức báo động.

Đến trưa, sương tan, trời hửng nắng. Nhiệt độ tăng cao 24-27 độ C khiến thời tiết ấm lên rõ rệt.

Cơ quan khí tượng cho biết đến chiều 6/3, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, rồi tác động đến những nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ trong chiều tối, đêm. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm nay (6/3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ngày 7/3, nhiệt độ tăng trên 20 độ C nên chỉ gây cảm giác lạnh giá, không quá rét buốt.

Giai đoạn này, thời tiết ở miền Bắc và một số nơi tại Trung Bộ thay đổi liên tục, từ nắng ấm chuyển lạnh giá và ngược lại. Người dân nên lưu ý để sức khỏe không bị ảnh hưởng.

Mức nhiệt trên 37 độ C xuất hiện ngày 5/3 tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khiến nhiều người dân bất ngờ, vì nắng nóng đến quá sớm so với cùng kỳ (Ảnh: Hoàng Lam).

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng cao 1,5-2,5m. Từ đêm 6/3, khu vực bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3,5m.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết ngày 6/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Đông Bắc mưa rải rác vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 19-22 độ C, phía nam 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 27-30 độ C, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nắng nóng 35-37 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía nam 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.